Kayseri'de bir kişi rezidansta hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir rezidansta kalan 62 yaşındaki A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kişi rezidansta hayatını kaybetti.
Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 4'üncü katında kalan 62 yaşındaki A.K'den bir süre haber alınamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldıran cenazeyle ilgili polis soruşturma başlattı.