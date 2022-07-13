Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Hıdırellez Tepesi mevkisinde gözetleme yaparken durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takip etti.
Zanlının bir radyonun verici istasyonuna girdiğini fark eden ekipler harekete geçti.
Polis, istasyondan 7 metrelik kabloyu çalmaya çalışan S.K'yi suçüstü yakaladı.
Daha önce çok sayıda olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel