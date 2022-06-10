Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti - Haberler

Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde hayvancılık yapan G.Ç. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen G.Ç, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.Ç'nin cenazesi ilçede toprağa verildi. AA / Ramazan Kaya - Güncel Devlet Hastanesi Kayseri Kırım Güncel Haberler

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