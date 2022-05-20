Kayseri'de bir kişi kız arkadaşını ve kendisini bıçakla yaraladı - Haberler

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Kayseri'de bir kişi kız arkadaşını ve kendisini bıçakla yaraladı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de bir kişi kız arkadaşını ve kendisini bıçakla yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, mezarlıkta tartıştığı kız arkadaşını boğazından, kendisini de bacağından bıçakla yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, mezarlıkta tartıştığı kız arkadaşını boğazından, kendisini de bacağından bıçakla yaraladı.

Germir Mezarlığı'nda buluşan B.A. (15) ile kız arkadaşı G.O. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.A, kız arkadaşını bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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