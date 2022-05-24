Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü.

Yıldızeveler Mahallesi 326 Sokak üzerindeki bir kahvehanede, A.G. (44) ile S.C. (52) arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, S.C'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan S.C, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G'nin yanı sıra olayla ilgili O.G'yi de gözaltına aldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title