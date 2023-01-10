Kayseri'de bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu Güncel Haberler Kayseri'nin Talas ilçesinde eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümü şüpheli bulundu. Kayseri'nin Talas ilçesinde eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümü şüpheli bulundu. Bahçelievler Mahallesi Park Sokak'taki apartman dairesinde M.N.Ş'nin (72) banyoda hareketsiz yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, M.N.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.N.Ş'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Bahçelievler Mahallesi 112 Acil Çağrı Kayseri Talas Güncel Haberler

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