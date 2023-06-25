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Kayseri'de bir kişi bağ evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi bağ evinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu. Germir Mahallesi 430. Sokak'taki bağ evine giden M.M'den (60) haber alamayan yakınları komşularına durumu bildirdi.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Germir Mahallesi 430. Sokak'taki bağ evine giden M.M'den (60) haber alamayan yakınları komşularına durumu bildirdi.

M.M'yi bahçede hareketsiz yatarken bulan mahalle sakinleri ile yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Bağ evine gelen ekipler M.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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