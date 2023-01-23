Kayseri'de bir kadın tarafından silahla vurulan kişi öldü
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, bir kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, bir kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.A. Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle M.C'ye (22) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akkışla İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan M.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli S.A. polise teslim oldu.
Kaynak: AA / Güncel