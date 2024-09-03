Kayseri'de Bir İş Yerinden Telefon Çalan Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'de bir iş yerinden telefon çalan A.E.Ç. (19), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelinin A.E.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 5 suç kaydı olduğu öğrenilen A.E.Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.E.Ç.'nin tezgaha uzanarak telefonu aldığı görüldü.