Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de bir iş yerinin mum döküm atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İş yerinde hasar oluşurken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
KAYSERİ'de bir iş yerinin mum döküm atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'ndeki bir iş yerine ait mum döküm atölyesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altın alınıp söndürüldü.
İş yerinde hasar oluşurken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.