Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de bir evde 60 sikke ele geçirildi

Kayseri'de bir evde 60 sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Kayseri'de bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kayseri İl ve Kocasinan İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde Ü.Ş'ye ait ikamete operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 sikke buldu.

Gözaltına alınan Ü.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kocasinan Buğdaylı Jandarma Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title