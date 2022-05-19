Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Melikgazi ilçesinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki boş dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Osman Kavuncu Bulvarı, İtfaiye, Kayseri, Yangın, Güncel, Haberler

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