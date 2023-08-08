Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de bir binanın beşinci katındaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın beşinci katındaki dairenin balkonunda bulunan U.B. (17) henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçeye düştü. U.B'nin düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan U.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de bir binanın beşinci katındaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı.

Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi 644. Sokak'taki 8 katlı binanın beşinci katındaki dairenin balkonunda bulunan U.B. (17) henüz belirlenemeyen nedenle bahçeye düştü.

U.B'nin düştüğünü fark eden evdeki yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan U.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Şehir Hastanesi Sakarya Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title