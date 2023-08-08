Kayseri'de bir binanın beşinci katındaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın beşinci katındaki dairenin balkonunda bulunan U.B. (17) henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçeye düştü. U.B'nin düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan U.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.