Kayseri'de bir belediye, 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı - Haberler

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Kayseri'de bir belediye, 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de bir belediye, 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerdeki 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerdeki 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, Osmanlı'dan gelen zimem defteri (veresiye defteri) geleneğini devam ettiriyor.

Ramazan ayında kırsal mahallelerde bulunan 3 bakkalın veresiye defterini satın alan ekipler, borçlu vatandaşların yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazanda yaptıkları hizmetlerle vatandaşların yüreğine dokunduklarını belirterek, "Bunlardan biri olan ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen 'zimem defteri' uygulamasını ilçemizde yaşatıyoruz. Böyle anlamlı ve güzel geleneğimizi yaşatma adına hem de ramazan ortamının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu bir ortamda ayrı önem ve değer taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de bir belediye, 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Osmanlı, Kayseri, Güncel, Haberler

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