Kayseri'de Otomobilde Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, ataçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.