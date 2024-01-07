Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de bulunan bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kayseri'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenin kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Atlı Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan A.Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu ve koridorunu kaplayan yoğun dumandan etkilenen A.Ş, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Duman nedeniyle dışarı çıkamayan daire sakinleri ise itfaiye aracının merdiveniyle balkonlardan alınarak indirildi.
Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın evde hasara neden oldu.