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Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda dairede hasar oluştu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kayseri Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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