Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kayseri Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şinasi Berkay Olgun kimdir? İYİ Parti Konya Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Şinasi Berkay Olgun kimdir? Mehmet Yılmaz Dönderici kimdir? İYİ Parti Konya Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz Dönderici kimdir? Mehmet Uğur kimdir? İYİ Parti Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur kimdir? Hulusi Göksel kimdir? İYİ Parti Konya Kadınhanı Belediye Başkan adayı Hulusi Göksel kimdir? İbrahim Adnan Uyaraslan kimdir? İYİ Parti Konya Meram Belediye Başkan adayı İbrahim Adnan Uyaraslan kimdir? Cebrail Uygur kimdir? İYİ Parti Konya Kulu Belediye Başkan adayı Cebrail Uygur kimdir? Süleyman Özdemir kimdir? İYİ Parti Konya Karatay Belediye Başkan adayı Süleyman Özdemir kimdir? Veysel Sarıçiçek kimdir? İYİ Parti Konya Karapınar Belediye Başkan adayı Veysel Sarıçiçek kimdir? Ali Hakan Yorgancılar kimdir? İYİ Parti Konya Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Hakan Yorgancılar kimdir? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? DEVA Partisi Efeler adayı Osman Yasin Uzdu kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? DEVA Partisi Didim adayı Ayşe Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu? 12 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! DEVA Partisi Serik adayı Emrah Delen kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Serik belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title