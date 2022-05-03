Kayseri'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında çatı zarar gördü.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel