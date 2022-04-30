Kayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldü

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde binanın 13. katından düşen genç hayatını kaybetti.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde binanın 13. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde, R.G'nin (22) oturduğu binanın 13. katından düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

R.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title