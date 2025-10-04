Kayseri'de Binada Seramik Patlaması: 50 Kişi Tahliye Edildi

KAYSERİ'de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin yer seramiğinde patlama meydana geldi. Yaklaşık 50 kişi çökme riskine karşı binadan tahliye edildi. Vatandaşlar, yapılan incelemenin ardından yeniden binaya girdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. 1971 yılında inşa edilen 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin yer döşemesindeki fayanslarında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Sesi duyan binadakiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından yapılan açıklamada: "Binanın sağlamlığıyla alakalı gözlemsel bir inceleme yaptığımız için bu aşamada tam bir şey söyleyemiyoruz. Bununla alakalı daha detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Bir mühendislik firmasından binayla alakalı testler yapılacak, performans analizi yapılacak ki ona göre karar verilmesi gerekiyor. Gözlemsel olarak yaptığımızda herhangi bir yapısal hasara rastlamadık. Ama buradaki patlamanın, seramiğin oradan kalkmasının sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Binanın da yaşı itibariyle net karar veremiyoruz. Binayla ilgili daha detaylı örnek alarak işlem yapmamız gerekiyor. Bodrum kattan 2, zemin kattan 2 daire ve seramiklerin patladığı daireleri inceledik. Yapısal bir hasara rastlamadık" ifadelerini kullandı.

Fayansın patladığı dairede yaşayan yabancı uyruklu vatandaş A.K. ise "Seramik patladı. Bomba gibi ses çıktı. Aşağıda oturan kişi de sesi duyup çocukları ağlamış. Hemen dışarı çıktık. Duvarda çatlak oldu" diye konuştu.

Öte yandan 15 dairelik binayı boşaltan yaklaşık 50 kişi, bir süre sonra yeniden evlerine girdi.