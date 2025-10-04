Haberler

Kayseri'de Bina Sakinlerinden Panik: Seramikler Patladı

Güncelleme:
Kayseri'de 54 yıllık bir apartmanın birinci katındaki seramiklerin patlaması sonucu bina sakinleri panik yaşadı. Olay yerine sevk edilen ekipler, incelemeler sonucunda yapısal bir hasar tespit etmedi.

Kayseri'de 5 katlı binanın birinci katının zeminindeki seramiklerin patlayarak şiddetli ses çıkarması nedeniyle bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 54 yıllık bir apartmanın birinci katındaki dairenin zemininde bulunan seramiklerin patlaması ve şiddetli ses çıkarması üzerine panik yaşayan bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.

Ekiplerin binanın kolon ve kirişlerinde yapısal bir hasarın olmadığını belirtmesi üzerine bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

Binayla ilgili kesin kararın, daire sahiplerinin başvurusuyla yapılacak detaylı incelemeyle belirleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
