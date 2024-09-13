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Kayseri'de Bin Aileye Yumurta Tavuğu Dağıtıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ikamet eden kadın çiftçilere bin aileye 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıttı. Proje kapsamında tavukçuluğun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

KAYSERİ'de, kırsal mahallelerde ikamet eden kadın çiftçilerden bin aileye 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu'nun Yaygınlaştırılması Projesi'ni de hayata geçiriyor. 'Tavuklar Bizden Üretim Sizden' sloganı ile hayata geçirilecek olan proje kapsamında Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tavuk Dağıtım Programı gerçekleştirildi. Program kapsamında kırsal kesimde ikamet eden kadın üreticilerden, her aileye 10'ar tane olmak üzere bin aileye 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Biz üretenin hizmetkarıyız. Sırtımızda taşırız. Önemli olan üretmek. Önemli olan teşvik etmek. Kayserimiz yumurtanın merkezi, yumurtacılığın merkezi. Bu açıdan ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri'mizden başka şehirlere gönderilen yumurtaların da önemi anlamlı olduğunu ve yekün teşkil ettiğini biliyorum. Bunun yanında veterinerlik bağlamında gerekli aşılamayı, gerekli hizmetlerimizi bakanlığımızın işbirliğiyle yaptığımız bu çalışmayı hayata geçirerek herhangi bir sıkıntı olmamasını da önemsiyoruz. Bir tavuk beslemek ve tavuğun ürünlerinden faydalanabilmek için ortam olması lazım. Ağırlıklı olarak bağı, bahçesi olan kardeşlerimizin bundan yararlandığını biliyoruz. Hanımefendilere bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz. Bunu da önemsiyoruz. Bu arada bizim dağıttığımız tavuk, 'ferik'. 120 günlük ve 1 ay içinde de yumurtlayacak" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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