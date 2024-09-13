Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Bin Aileye Tavuk Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında kırsal mahallelerde oturan kadın çiftçilere bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi tavuk dağıtıldı.

KAYSERİ'de, kırsal mahallelerde oturan kadın çiftçilerden bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi tavuk dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Tavuklar Bizden Üretim Sizden' sloganı ile hayata geçirilecek olan 'Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında tavuk dağıtım programı gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda, kırsal kesimde oturan kadın üreticilerden, her aileye 10'ar tane olmak üzere bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Biz üretenin hizmetkarıyız. Sırtımızda taşırız. Önemli olan üretmek. Önemli olan teşvik etmek. Kayserimiz yumurtanın merkezi, yumurtacılığın merkezi. Bu açıdan ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri'mizden başka şehirlere gönderilen yumurtaların da önemi, anlamlı olduğunu ve yekün teşkil ettiğini biliyorum. Bunun yanında veterinerlik bağlamında gerekli aşılamayı, gerekli hizmetlerimizi bakanlığımızın iş birliğiyle yaptığımız bu çalışmayı hayata geçirerek herhangi bir sıkıntı olmamasını da önemsiyoruz. Bir tavuk beslemek ve tavuğun ürünlerinden faydalanabilmek için ortam olması lazım. Ağırlıklı olarak bağı, bahçesi olan kardeşlerimizin bundan yararlandığını biliyoruz. Hanımefendilere bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz. Bunu da önemsiyoruz. Bu arada bizim dağıttığımız tavuk 'ferik' 120 günlük ve 1 ay içinde de yumurtlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti

 Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşet anları kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu? Mevlid Kandilinde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili duası nedir, nasıl edilir? Kandil duası! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Mevlid kandilinde ne yapılır? Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman? SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap numarası nedir, ne için kullanılır? Hesap no nerede yazar, nereden öğrenilir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?
title