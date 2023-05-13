Kayseri'de 'Bilimsel Eczacılığın 184. yıl dönümü' kutlandı

Kayseri'de Bilimsel Eczacılığın 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'nda anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Türkiye'de bilimsel eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne 184 yıl geçtiğini söyledi.

Eczacıların 184 yıldan bu yana bilginin ve şifanın adresi olduğunu vurgulayan Akın, toplumun bütün kesimlerine, bilimin ışığında, her türlü koşulda kesintisiz şifa dağıtmayı görev bildiklerini ifade etti.

Zor zamanlarda hep halkın yanında olduklarını belirten Akın, "Biz eczacılar, en kolay erişilebilen birinci basamak sağlık danışmanları olarak ihtiyaç duyulan her anda, mesleki sorumlulukla hastalarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Eczacılar, pandemi döneminden doğal afetlere kadar her olağanüstü koşulda halkımızın yanında." ifadelerini kullandı.

Akın ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de toplum sağlığı için sahada olduklarını da vurguladı.

Eczacıların önemini anlatan Akın, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.