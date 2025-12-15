Kayseri'de hırdavatçı, sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakladı

KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü Murat P., İsmail G. ve Adil T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Erhan D.'yi kahvehanede yakaladı. Gözaltına alınan Erhan D., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,