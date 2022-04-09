Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'de Suriye uyruklu 2 kişinin bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.E.Ş. ile D.E. Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Örnek Sokak'ta alacak meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E.Ş. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, D.E'nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.