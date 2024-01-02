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Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, zanlı tutuklandı

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Kayseri'de yaşanan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güllük Mahallesi Bulut Sokak'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, yabancı uyruklu A.R.M'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesinde dün meydana gelen olayda, bıçakla yaralanan A.R.M, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, K.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kayseri Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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