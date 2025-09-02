Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Taksi Şoförü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Taksi Şoförü Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada hayatını kaybeden taksi şoförü M.D.'nin cenazesi toprağa verildi. M.D., H.Ş. tarafından bıçakla yaralanmış ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden taksi şoförünün cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan M.D'nin cenazesi, Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada bulunan Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.D'nin naaşı toprağa verildi.

Argıncık Mahallesi'nde dün, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında çıkan kavgada, H.Ş'nin bıçakla yaraladığı M.D. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
