Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Taksi Şoförü Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde ticari taksi şoförü olan M.D. ile H.Ş. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş, yanındaki bıçakla M.D'yi yaraladı.

Olay yerine gelen vatandaşlardan Muhammed Çoban, gazetecilere yaralıya yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaralanan M.D'yi tanıdıklarını belirten Çoban, "Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü." diye konuştu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.