Kayseri'de apartman görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi

Kayseri'de, apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U. hakkında müebbet hapis cezası istenerek dava açıldı. Olay, tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

KAYSERİ'de oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 1 Eylül'de saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bektaş Aşçığınar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Aşçıpınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bektaş Aşçıpınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas'a götürülerek toprağa verildi. Battal U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu. Öte yandan Battal U.'nun, Aşçıpınar'ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Battal U. hakkında müebbet hapis cezasının istendiği iddianame, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Battal U., "Bektaş'ı bıçakla öldürmeye dün karar verdim. Asansöre binip, aşağı indim. Asansörün kapısı açılınca Bektaş'ı karşımda gördüm. Hiçbir şey söylemeden rastgele vurmaya başladım. Sinirle kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Battal U., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
