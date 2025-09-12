Haberler

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir tartışma sonucunda O.C. adlı kişi bıçakla yaralandı. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli N.B. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda O.C. ile eniştesi N.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.B, O.C'yi bıçakla yaraladı.

O.C, ambulansla Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
