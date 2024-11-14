Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto kiralama işletmesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada A.E. adlı bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kavganın sebebi henüz belirlenemedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki oto kiralama işletmesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında bir kiralık araç işletmesinde henüz öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.E. bıçakla A.E'yi (30) sırtından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E. tedavi altına alındı.
Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.