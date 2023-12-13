Kayseri'de bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak üzerinde bulunan müstakil eve gelen D.F. ile evdeki U.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K, bıçakla D.F'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.