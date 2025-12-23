Kayseri'deki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün bir kıraathanede çıkan kavgada bıçakla yaralanan Hasan Hüseyin Kütük, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hisarcık Mahallesi'nde bir kıraathanede, Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet A. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Can Ahmet A, bıçakla Kütük'ü yaralamıştı.

Ağır yaralanan Kütük, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.