Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Urgan Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada R.D., F.D., R.E. ve Y.E. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sokakta yaşanan bıçaklı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin minibüsle olay yerine geldiği, bir kişinin minibüsün yanına gelerek tartışma yaşadığı ve sonrasında kavga çıktığı görüldü. Kavganın bir evin bahçesinde devam ettiği görüntülerde, 2 şüphelinin geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.