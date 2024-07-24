Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.A. (17) ve B.A. (18) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel