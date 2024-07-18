Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki Esnaflar Sitesi Parkı'nda henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Esnaflar Sitesi Camisi'nin bahçesinde kavgaya dönüşen olayda O.B. bıçakla E.N.A. (16) ile A.T'yi (17) göğsünden ve karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.