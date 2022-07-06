KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.A., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Y.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel