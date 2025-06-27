Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir genç kız, 17 yaşındaki bir diğer kızı bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda, D.A. (16) ile S.Ç. (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kızlardan D.A, yanında bulunan bıçakla S.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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