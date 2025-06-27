Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda, D.A. (16) ile S.Ç. (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kızlardan D.A, yanında bulunan bıçakla S.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı gözaltına alındı.