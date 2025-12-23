Haberler

Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığa hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 'yan bakma' iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Mahkeme, kavgaya karışan 6 sanığı çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz 5 sanığın kararla birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Sanık A.E.Ü. savunmasında, her şeyin bir anda geliştiğini, karşı tarafın kendisine küfretmesi ve darbetmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kimseyi öldürme kastı olmadığını iddia eden sanık, "Pişmanım, beni affetmelerini istiyorum." savunmasını yaptı.

Müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.E.Ü'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten ise 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, diğer 5 sanığı ise öldürme ve yaralama olaylarında ayrı ayrı "yardım etme" suçlarından toplam 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 13 Ekim 2024'te bir iş yerinde yemek yiyen H.K. (20) ve K.D'ye (22) çıkışta, karşı taraf "ne bakıyorsunuz" diyerek sataşmıştı.

Çıkan bıçaklı kavgada H.K. ve K.D. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.E.Ü, S.E, A.T, N.B.Y, Ö.F.K. ve S.E.Ç'den A.E.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Milyonların gözünü diktiği süreçte, 3. toplantı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!