Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Eren Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada 7 tanık dinlendi. Bazı tanıklar dinlenirken maktul Hakan Kayacan'ın babası Burhanettin Kayacan gözyaşlarına hakim olamadı.

Burhanettin Kayacan beyanında, 6 kişinin 2 kişinin üstüne yüklendiğini iddia ederek, "Yan baktın' diyerek çocuğumu bıçakladıktan sonra tekme tokat darbetmeye devam etmişler. Vücudunu gördüm, her yanı mosmordu. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum." diye konuştu.

Maktulün annesi ve diğer yakınları da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Ahmet Eren Ü. ise savunmasında, yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu ifade ederek, "Her şey bir anda gelişti. Öldürme kastım yoktu. Olay nedeniyle üzgünüm, pişmanım. Ölen ve yaralanan kişilerin ailelerinden beni affetmelerini istiyorum. Psikolojim bozuldu, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Eren Ü.'nün tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan bazı maktul yakınları, duruşma bitiminde, güldüğü iddiasıyla sanık Ahmet Eren Ü.'ye tepki gösterdi.

Olay

İddiaya göre, 13 Ekim 2024'te, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde yemek yiyen Hakan Kayacan (20) ve Kadim Doğan'a (22) çıkışta, "ne bakıyorsunuz" diyen bir grup sataşmıştı.

Çıkan bıçaklı kavgada Kayacan ve Doğan yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kayacan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet Eren Ü. tutuklanmıştı.