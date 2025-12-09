Haberler

Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığın yargılanması sürüyor

Kayseri'de yan bakma iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Duruşmada sanıkların cezalandırılması talep edildi.

Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz 5 sanığın kararla birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Sanık A.E.Ü. savunmasında, kimseyi öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Beni affetmelerini istiyorum." dedi.

Müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık A.E.Ü'nün tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre 13 Ekim 2024'te, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde yemek yiyen H.K. (20) ve K.D'ye (22) çıkışta, karşı taraf "ne bakıyorsunuz" diyerek sataşmıştı.

Çıkan bıçaklı kavgada H.K. ve K.D. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgiyi gözaltına alınan 6 şüpheliden A.E.Ü. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
