Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 20 yaşındaki Hakan Kayacan hayatını kaybetti, K.D. yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Hakan Kayacan (20) hayatını kaybetti, K.D. (20) yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Kayacan ve K.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Kayacan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kayacan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalanıp gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Hakan Kayacan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Kayacan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacan, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Kayseri 3-sayfa Güncel Kavga

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu

 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.