Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına aldı.

H.K'nin cenazesi, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü. Gencin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan, H.K'nin uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşlarıyla bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.