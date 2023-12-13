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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D. ile kardeşi R.D. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Sedat D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan R.D'nin tedavisi sürüyor.

Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmanlı Kayseri Olaylar Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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