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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

13 Aralık 2023 18:17 Güncelleme: 18:18 Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, şüpheliler gözaltına alındı.