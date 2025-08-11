Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde T.Ö. ve İ.Ö. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.Ö. tarafından bıçakla yaralanan T.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Argıncık Mahallesi'nde T.Ö. ile İ.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. yanındaki bıçakla T.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.