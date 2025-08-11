Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde T.Ö. ve İ.Ö. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.Ö. tarafından bıçakla yaralanan T.Ö., hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Argıncık Mahallesi'nde T.Ö. ile İ.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. yanındaki bıçakla T.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel