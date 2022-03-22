Kayseri'de bıçaklı gasp şüphelisi 6 Afgan yakalandı

KAYSERİ'de, girdikleri evde Afganistan uyruklu A.W.E.'yi (23) bıçakla yaralayıp, 5 bin TL ile 5 cep telefonunu alan 6 Afgan şüpheli yakalandı.

Olay, 20 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu A.W.E., M.K.(32), A.R.(24), A.R.D.(30) ve H.A.'nın (20) yaşadığı eve giren maskeli 6 kişi, A.W.E.'yi bıçakla yaralayıp, 5 bin TL, 5 cep telefonu ve evdekilere ait pasaport ve kimlikleri alıp kaçtı.