Kayseri'de Bıçaklanmış Yabancı Uyruklu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan yabancı uyruklu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta dün bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.