Haberler

Kayseri'de Bıçaklama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı, saklandığı yerden yakalanarak tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin sokakta bıçaklanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.H'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin zanlı T.Y.E'yi (17) saklandığı apartmanın havalandırma boşluğunda yakaladı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da apartmanın çatısında bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta 1 Eylül'de bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.