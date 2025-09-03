Kayseri'de Bıçaklama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı, saklandığı yerden yakalanarak tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin sokakta bıçaklanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.H'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin zanlı T.Y.E'yi (17) saklandığı apartmanın havalandırma boşluğunda yakaladı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da apartmanın çatısında bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta 1 Eylül'de bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.